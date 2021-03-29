Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:17   29 Марта 2021
Происшествия

Пациент умер в кабинете стоматолога в Ульяновске

Пациент умер в кабинете стоматолога в Ульяновске

Инцидент произошел в стоматологии ульяновской городской поликлиники №5. В коридоре учреждения скончался 62-летний мужчина.

Согласно данным министерства здравоохранения, врачи более часа пытались реанимировать пациента, но безуспешно

По предварительным данным, мужчина получил талон к специалисту, а когда пришел к кабинету врача ему резко стало плохо. Работники неотложной помощи поликлиники сразу же стали оказывать пациенту экстренную помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось.

В обстоятельствах смерти мужчины сейчас разбираются Следственный комитет и профильное министерство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск рф #проверка #смерть #ульяновск #пациент #стоматология

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров