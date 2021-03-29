Пациент умер в кабинете стоматолога в Ульяновске

Инцидент произошел в стоматологии ульяновской городской поликлиники №5. В коридоре учреждения скончался 62-летний мужчина.

Инцидент произошел в стоматологии ульяновской городской поликлиники №5. В коридоре учреждения скончался 62-летний мужчина.

Согласно данным министерства здравоохранения, врачи более часа пытались реанимировать пациента, но безуспешно

По предварительным данным, мужчина получил талон к специалисту, а когда пришел к кабинету врача ему резко стало плохо. Работники неотложной помощи поликлиники сразу же стали оказывать пациенту экстренную помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось.

В обстоятельствах смерти мужчины сейчас разбираются Следственный комитет и профильное министерство.