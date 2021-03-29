Заслуженный работник культуры Татьяна Андросенко скончалась после тяжелой болезни. Ей было 74 года.

Заслуженный работник культуры Татьяна Андросенко скончалась после тяжелой болезни. Ей было 74 года.

Печальную весть сообщили коллеги публицистки. Они назвали уход Татьяны Андросенко большой утратой для всего литературного сообщества.

Журналистка родилась 2 апреля 1946 года. Она стала руководителем журнала "Мурзилка" в 1985 году. При жизни она удостоилась звания заслуженного работника культуры и почетного работника общего образования. Кроме того, Андросенко была членом Союза писателей России и Союза журналистов Москвы.