Глава Марий Эл обзавелся официальным аккаунтом в Instagram

Глава Марий Эл Александр Евстифеев создал официальный аккаунт в социальной сети Instagram. На странице уже около тысячи подписчиков.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев создал официальный аккаунт в социальной сети Instagram. На странице уже около тысячи подписчиков.

Пресс-служба руководителя республики официально подтвердила наличие нового аккаунта у Евстифеева. Страницу можно найти по нику @evstifeev.life.

В профиле главы Марий Эл уже появилось два поста: одна запись приветственная, а вторая — об электрификации садоводческих товариществ. В описании аккаунта указано, что на странице будет публиковаться информация о работе Евстифеева и важные новости Марий Эл.

Ранее Марий Эл попал в список регионов с самыми дешевыми квартирами, сообщал сайт 360tv.ru.