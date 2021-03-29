Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:14   29 Марта 2021
Политика

Глава Марий Эл обзавелся официальным аккаунтом в Instagram

Глава Марий Эл обзавелся официальным аккаунтом в Instagram

Глава Марий Эл Александр Евстифеев создал официальный аккаунт в социальной сети Instagram. На странице уже около тысячи подписчиков.

Пресс-служба руководителя республики официально подтвердила наличие нового аккаунта у Евстифеева. Страницу можно найти по нику @evstifeev.life.

В профиле главы Марий Эл уже появилось два поста: одна запись приветственная, а вторая — об электрификации садоводческих товариществ. В описании аккаунта указано, что на странице будет публиковаться информация о работе Евстифеева и важные новости Марий Эл.

Ранее Марий Эл попал в список регионов с самыми дешевыми квартирами, сообщал сайт 360tv.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#instagram #марий эл #евстифеев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров