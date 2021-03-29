Сатановский: инцидент в Суэцком канале пойдет на пользу России

Российские логистические коридоры остаются в выигрыше даже после разблокировки Суэцкого канала, где ранее в понедельник, 29 марта, наконец сняли с мели перегородивший водную артерию контейнеровоз.

Российские логистические коридоры остаются в выигрыше даже после разблокировки Суэцкого канала, где ранее в понедельник, 29 марта, наконец сняли с мели перегородивший водную артерию контейнеровоз.

Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал известный российский политолог Евгений Сатановский, по словам которого теперь стало очевидным, к каким потерям может привести нештатная ситуация с любым судном на единственном морском пути, соединяющем Красное море со Средиземным. И это понимание пойдет на пользу и сухопутному российскому логистическому коридору – по железной дороге, и океанскому – через Северный морской путь.

«Грузопоток из Азии в Европу велик до крайности и меньше не станет. Никакие разговоры американцев с англичанами о том, что нужно брать его под контроль, отбирая у Китая и торпедируя их инициативу "Один пояс, один путь", а заодно как-то справиться с Россией, ситуацию не изменит. Географию-то не отменишь», — объясняет эксперт.

При всем желании США и Великобритании получить монополию на транспортные потоки, им неоткуда ее взять, тем более, что до 1956 года Суэцкий канал принадлежал англичанам и французам, но больше им не принадлежит.

Также политолог отметил очевидность того, что никто не собирается перенаправить в Россию весь огромный грузопоток, идущий сейчас с Востока на Запад через Суэцкий канал. Но Россия к этому и не стремится. В любом случае транзит из Китая через Россию стал гораздо более популярен, чем был еще недавно.

«Ну, нормальное кино. Нет в этом мире ничего нового. Помнится, пряности в Европу с Востока монопольно везли персы, арабы, турки и венецианские купцы, а потом португальцы с испанцами и вокруг Африки в Индию пошли, и Америку открыли… Бывает», — напомнил Сатановский.

В заключение ученый-востоковед отмечает, что в мире нет ничего вечного. Были времена, когда не существовало Суэцкого и Панамского каналов, и кораблям приходилось обходить мыс Доброй Надежды и мыс Горн. Это не доставляло никому особой радости, но других путей просто не было.

То же самое можно сказать и о нынешних трассах, и об альтернативах им, в том числе и о трансроссийских сухопутных путях, и о Севморпути. Раньше их не было, теперь они появились, надо радоваться, тем более, что и нефть, благодаря инциденту в Суэцком канале, немного подпрыгнула в цене, заключил Евгений Сатановский.

Напомним, на протяжении последних шести дней Суэцкий канал был заблокирован развернувшимся из-за сильного ветра и севшим на мель контейнеровозом Ever Given. К моменту, года судно удалось снять с мели, в "пробке" на входе в Суэцкий канал со стороны Китая скопилось 429 судов. По мнению экспертов-экономистов, мировая экономика понесла из-за инцидента колоссальные убытки.