Няня из Лас-Вегаса избила до смерти ребенка и пошла в McDonald's

Жительницу США обвинили в жестоком убийстве пятилетнего мальчика. По данным местной полиции, девушка до смерти избила малыша за то, что он "помочился в штаны".

Жительницу США обвинили в жестоком убийстве пятилетнего мальчика. По данным местной полиции, девушка до смерти избила малыша за то, что он "помочился в штаны".

Трагедия случилась в одном из домов Лас-Вегаса, где камера видеонаблюдения запечатлела жуткие издевательства 22-летней няни над своим малолетним подопечным. На кадрах было видно, как американка беспощадно пинает воспитанника ногой по голове из-за его "проступка", а тот плачет и стонет от боли, сообщает Daily Mail.

По информации сотрудников полиции, пятилетний Райан П. скончался от тупой травмы головы, груди и живота. Его няню Лоррен К. арестовали, обвинив в убийстве первой степени и жестоком обращении с детьми или безнадзорности. В ближайшее время суд выберет для фигурантки наказание.

Осмотревшие впоследствии ребенка врачи сообщили, что у их маленького пациента был перелом черепа, кровоизлияние в мозг и повреждение печени, селезенки, поджелудочной железы и кишечника.

Как оказалось, подозрения в ненадлежащем поведении няни у главы семейства закрадывались и раньше. Его семилетняя дочь сказала отцу, что их сиделка Лоррен причиняет боль ее брату. Тогда мужчина решил поставить в комнате камеры видеонаблюдения, которые и запечатлели вещественные доказательства издевательств над несовершеннолетними.

В день трагедии Лоррен позвонила отцу мальчика и пожаловалась, что его сын плохо себя чувствует и кашляет кровью. Мужчина просмотрел записи с камер и увидел, что малыш лежит на диване и не двигается. К тому моменту, как родители Райана вернулись с работы, няни уже не было.

Когда не реагировавшего ни на что мальчика нашли, его немедленно доставили в Университетский медицинский центр, где у него диагностировали тяжелые внутренние травмы, на следующий день Райан скончался. Сперва няня отрицала свою вину, но позже заявила, что толкнула пятилетнего воспитанника сильнее, чем должна была, и это падение стало роковым. Также молодая американка утверждала, что страдает психическими расстройствами.

Возлюбленный женщины рассказал полиции, что сразу после инцидента пара сидела в McDonald's, где Лоррен купила немного еды для них двоих. В отчете правоохранителей сообщалось, что няня-убийца холодно отреагировала на смерть юного подопечного.