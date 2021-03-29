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17:56   29 Марта 2021
Шоу-бизнес

73-летняя София Ротару выглядит моложе своей невестки

73-летняя София Ротару выглядит моложе своей невестки

Певица София Ротару показала фотографию со своей невесткой Светланой Евдокименко, которая младше нее на несколько лет, и удивила фанатов моложавой внешностью.

У артистки сложились прекрасные отношения с супругой единственного сына. Певица рада, что ее наследник встретил такую замечательную женщину и сумел построить крепкий союз. Ротару поздравила невестку с 47-летием и посвятила ей теплое поздравление в своем Instagram.

"Дорогая Светочка, с Днем рождения! Будь счастлива и здорова! Люби и будь любима!" — написала она.

Певица показала селфи с Евдокименко и удивила фолловеров своей внешностью. 73-летняя знаменитость выглядела моложе своей родственницы. Поклонники Ротару осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Какие очаровательные";

"Вы так похожи";

"Выглядите как сестры";

"Прекрасные", — написали поклонники.

Не первый раз фанаты делают Ротару комплименты по поводу ее внешности. Знаменитость действительно выглядит намного моложе своих лет. Певица заявляет, что не прибегает ни к каким манипуляциям со своим лицом и телом. Она убеждена, что секрет ее неувядающей молодости заключается в хороших генах.

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#певица #внешность #Ротару

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