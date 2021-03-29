Кедми рассказал, как Россия нейтрализовала 6-й флот США

Более чем пятилетнее участие России в войне против международного терроризма в Сирии позволило ей обеспечить свое присутствие в Средиземноморском регионе, а также серьезно нарастить собственные боевые возможности.

Более чем пятилетнее участие России в войне против международного терроризма в Сирии позволило ей обеспечить свое присутствие в Средиземноморском регионе, а также серьезно нарастить собственные боевые возможности.

Об этом в эфире YouTube-канала Iton TV заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми. По его словам, Россия в условиях реальных боевых действий в Сирии обкатала более 90% военных летчиков.

«(В российской армии) нет ни одного офицера и генерала старше полковника, у которого бы не было сирийского опыта», — отметил эксперт.

Кроме того, Россия получила возможность испытать в боях против террористов колоссальное количество новейших тактических вооружений и вооружений другого порядка. Помимо того, что это принесло российским Вооруженным силам огромную пользу, это позволило еще и сэкономить много денег, добавил Леонков.

«У России теперь постоянное присутствие в Сирии, которое нейтрализует 6-й флот (США). Проблемы торгового флота и кораблей для эскадры в Средиземном море Россия решает с вводом все новых и новых кораблей. Сейчас будет перестраиваться порт в Тарусе, перестраиваться и расширяться база ВКС в Хмеймим», — объяснил военный эксперт.

Кроме всего вышеперечисленного, Россия может решить еще одну небольшую задачу, непосредственно к ней относящуюся. Очень часто Израиль для ударов по сирийской территории использует американские истребители F-35, которые могут атаковать, не заходя в воздушное пространство Сирии. Однако российские системы противовоздушной обороны уже приобрели боевой опыт «общения» с F-35, заключил Яков Кедми.