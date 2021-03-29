Вашингтон будет использовать любые тактики против стран, которые не хотят находиться в подчиненном положении, заметил политолог Дмитрий Солонников.

Вашингтон будет использовать любые тактики против стран, которые не хотят находиться в подчиненном положении, заметил политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт прокомментировал новое расследование, подготовленное журналистами Федерального агентства новостей. В материале приводятся доказательства ряда вмешательств США во внутренние дела минимум 60 стран с 1946 года.

Несмотря на многочисленные голословные обвинения Белого дома в сторону Москвы, США сами активно вмешиваются в дела РФ. Это происходит на протяжении всей истории существования государства. Такие действия Соединенных Штатов являются попыткой вернуть Россию во времена "лихих 90-х". Мнение выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в комментарии изданию "ПолитРоссия".

"А есть государства, которые не хотят рассматривать себя в подчиненном положении США, и на них Вашингтон оказывал и будет оказывать давление. Россия в том числе. В этой ситуации будут использованы любые методы, и США ни перед чем не остановятся, пока не добьются своего. Карфаген должен быть разрушен, соответственно, Россия должна встать в то положение, в котором она была в 90-х годах – внимательно слушать, что говорят из-за океана, и беспрекословно это выполнять", — заметил политолог.

На этом США не остановятся, как считает эксперт. Следующим шагом для Вашингтона будет захват природных ресурсов России, а затем — дробление государства на несколько частей, уверен Дмитрий Солонников. Он отдельно подчеркивает, что современная Россия должна играть в предложенную американцами игру в силу своих возможностей и не обращать внимание на давление Белого дома. Главное — внимательно оценивать ситуацию, добавил политолог.