Малышева раскрыла плюсы ортопедических матрасов

Ортопедические матрасы полезны даже при отсутствии проблем с суставами и спиной, считает телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Ортопедические матрасы полезны даже при отсутствии проблем с суставами и спиной, считает телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Если на данный момент у человека не болит спина и суставы, это не значит, что так будет всегда. Неизбежно наступит время, когда возникнут проблемы с позвоночником и суставами, считает врач. Ортопедические подушки и матрасы не имеют лечебного эффекта, но поддерживают правильное положение скелета. Покупка правильного матраса значительно поспособствует сохранению здоровья.

"Вы купите ортопедический матрас, подобранный под вас индивидуально, существует возможность сделать разные половины матраса под разные рост и вес, так как у супругов чаще всего они разные", — пояснила теледоктор.

Индивидуально подобранный матрас позволит каждому супругу чувствовать комфорт и поддержку позвоночника в течение всей ночи. В любом возрасте полезно спать на правильной поверхности, необходимо поддерживать свои суставы и позвоночник, отметила врач. Тогда изменения в суставах наступят позднее или не наступят никогда, подчеркнула Малышева.