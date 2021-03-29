Хазин связал перекрытие Суэца со сложностями в мировой экономике

Экономист объяснил, почему люди спешат перестраховаться после инцидента в Суэцком канале.

В понедельник, 29 марта, стало известно, что контейнеровоз Ever Given, который с 23 марта блокировал Суэцкий канал, собственным ходом направляется на техосмотр. В беседе с информационным изданием «Экономика Сегодня» экономист Михаил Хазин заявил, что перед «сильными изменениями» в мире всегда происходят подобные инциденты. Достаточно вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС в Советском союзе или столкновение кораблей в Цемесской бухте.

Общественность придерживается похожего мнения: судя по результатам опроса радио «Говорит Москва», лишь 21% участников считают «пробку» в Суэцком канале случайностью, а 63% уверены в том, что затор был создан искусственным путем. Люди видят в происходящих событиях риски, поэтому они переходят на перестраховочную модель поведения.

В будущем это может привести к спаду мировой экономики, считает Михаил Хазин.

«Абсолютно наплевать, что произошло в Суэцком канале на самом деле. Это тот самый случай, когда виртуальная реальность становится настоящей. Если люди понимают, что имеет место диверсия, то вы не сможете их переубедить, что это несчастный случай. И это принципиально важная вещь. Мы живем в мире, где люди начинают ожидать подвоха. И это очень усложняет развитие», — заключил эксперт.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что блокировка морского сообщения в Суэцком канале может сыграть на руку России.