Россия за день. Главное: танцы на братской могиле, подарок Абрамовича и стрим мэра Ельца

В Калужской области 311 сотрудниками задолжали 25 млн рублей, а в Омске маршрутки окончательно покинут центральные улицы города.

Свердловская область. Бывший первый замруководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко отказался признавать вину в суде. Его обвиняют по статье о получении взятки суммой около 2 млн рублей. Бусылко задержали 30 ноября 2019 года вместе с посредником в передаче взятки адвокатом Дмитрием Вострецовым.

На сайте госзакупок появилась информация, что под Екатеринбургом построят центр для обращения с радиоактивными отходами для госкорпорации «Росатом». Начальная стоимость контракта на выполнение инженерных изысканий оценивается в 8,7 млн рублей.

Брянская область. В Брянской области на 1 год 6 месяцев осудили чиновницу за превышение должностных полномочий при закупке квартир для детей-сирот. Несмотря на несоответствие нового жилья техническому заданию, бывшая замглавы администрации Комаричского района подписала акты приема-передачи 10 квартир на сумму свыше 9 миллионов рублей.

Калужская область. За последние три месяца долг по зарплате перед 311 сотрудниками завода «Калугатрансмаш» превысил 25 млн рублей. Виной тому — дефицит оборотных средств. Часть задолженности руководство предприятия обещает погасить до 10 апреля 2021 года.

Владимирская область. Заксобрание Владимирской области не удовлетворило ответ губернатора Владимира Сипягина о невозможности выделить дополнительные деньги на подготовку муниципальных школ к 1 сентября. Сипягин заявил, что содержание школ и детских садов — прямые обязанности муниципалитетов. В 2020 году на эти цели было выделено 250 млн рублей.

Липецкая область. Мэр Ельца Евгений Боровских пообещал горожанам проводить прямые трансляции в Instagram раз в две недели. Во время стрима он будет отвечать на актуальные вопросы ельчан и разбирать их жалобы. Первый прямой эфир пройдет 2 апреля в 17:00. Беседа продлится час.

Воронежская область. Следственные органы начали проверку танцев на братской могиле в Богучаре Воронежской области. Личность девушки, танцевавшей у мемориала и ходившей по цветам, уже установили, она нуждается в специализированной медицинской помощи.

Орловская область. Правительство Орловской области намерено уволить Геннадия Парахина с должности директора Фонда развития промышленности региона. 1 апреля состоится заседание Наблюдательного совета организации. Парахин пообещал ответить на попытку незаконного, по его словам, увольнения.

Ростовская область. Писатель Захар Прилепин — сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — собирается баллотироваться в Госдуму от Ростовской области. Политик намерен избираться либо в Таганрогском, либо Шахтинском одномандатных округах. У Прилепина останется второй номер в партийном списке.

Омская область. Мэрия Омска планирует убрать маршрутки с центральных улиц города. Вместо этого на магистральных маршрутах будет использоваться общественный транспорт большей вместимости. В дальнейшем маршрутки начнут обслуживать пассажиров на окраинах.

Нижегородская область. Правительство Нижегородской области направит в Минэкономразвития РФ в 2021 году 13 инвестиционных проектов. По словам губернатора Глеба Никитина, общий объем инвестиций в проекты превысит 45 млрд рублей.

Республика Татарстан. Верховный суд Татарстана восстановил в должности уволенного заместителя главного следователя Набережных Челнов Ильдара Шакирова. Суд также постановил взыскать в пользу следователя чуть более 700 тыс. рублей за период вынужденного прогула.

Пермский край. Российский миллиардер Роман Абрамович оплатит расходы на проектирование нового здания Пермского театра оперы и балета. По данным регионального министерства строительства, разработка проекта продолжится за счет внебюджетных средств. Работы на сумму около 100 млн рублей будут проводить компании Werner Sobek, Arup и wHY.

Республика Башкортостан. Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии сократило 122 сотрудника из-за реорганизации городских и районных комитетов. 61 комитет присоединится к центральному аппарату министерства, взамен планируется создать территориальные отделы минземимущества республики. Предельное число сотрудников органа — 550 человек.

Приморский край. Депутат Заксобрания Приморского края Юлия Толмачева пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с земельными участками. С 2012 по 2018 год Толмачева оформила в собственность 24 земельных участка, предоставив «заведомо ложные сведения о якобы уже имеющихся на них объектах недвижимости» и использовав права на льготное получение земли ветеранами боевых действий. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей.

Иркутская область. Экс-работник мэрии Иркутска задержан за взятку в виде права собственности на две квартиры в доме на улице Пискунова. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». Статья предусматривает лишение свободы до 10 лет.