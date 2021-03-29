Бабушка Барака Обамы умерла незадолго до своего 100-летия

Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы, занимающаяся благотворительностью в Кении, умерла в больнице в возрасте 99 лет.

Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы, занимающаяся благотворительностью в Кении, умерла в больнице в возрасте 99 лет.

Третья жена дедушки бывшего президента США Барака Обамы по отцовской линии Сара Обама скончалась в больнице. На момент смерти ей было 99 лет.

Политик нежно относился к почившей, несмотря на то, что она не являлась его кровной родственницей, называл ее "бабушкой". В последний раз он навещал женщину в июле 2018 года. Скончавшаяся жила в деревне Когело.

Почившая помогала женщинам в регионе получить образование и делала все для популяризации образования.