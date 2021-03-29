Соединенные Штаты потеряют большую часть дохода и рухнут, если перестанут распространять фейки и спонсировать спецслужбы. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Соединенные Штаты потеряют большую часть дохода и рухнут, если перестанут распространять фейки и спонсировать спецслужбы. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Вашингтон тратит огромные суммы на содержание большого количества спецслужб. Федоров отметил, что экономика США стоит на колониально-паразитическом статусе. По его словам, американцы придумывают "вмешательство" и "российскую угрозу", чтобы осваивать бюджет.

"Это — прямая экономическая выгода. Они получают деньги за счет других государств, и должны эти государства держать под контролем", — приводит слова депутата портал "Ньюинформ".

Парламентарий предсказал, что США в будущем могут потерять три четверти от общего дохода в случае отказа от вбросов про другие государства и спонсирования специальных служб.

Посольство РФ в Вашингтоне ранее признало безосновательными заявления США о "вмешательстве" в американские выборы, передает сайт 360tv.ru.