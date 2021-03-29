16:58 29 Марта 2021Общество
Телеведущую Екатерину Стриженову увезли на скорой после падения в прямом эфире "Время покажет"
Ведущая ток-шоу "Время покажет" Екатерина Стриженова получила сильную травму, когда упала во время прямой трансляции.
Ведущая ток-шоу "Время покажет" Екатерина Стриженова получила сильную травму, когда упала во время прямой трансляции.
Сразу после падения телеведущей вызвали скорую. Оказалось, что в ближайшее время Стриженовой могут наложить гипс.
"Скорая увезла, сейчас поставили подозрение на перелом", — рассказал ведущий шоу "Время покажет" Руслан Осташко изданию "Слово и дело".
Екатерина Стриженова споткнулась и упала в прямом эфире передачи "Время покажет". Свидетелями падения стали эксперты и зрители студии. После рекламы шоу продолжилось без участия ведущей.