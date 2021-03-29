Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:58   29 Марта 2021
Общество

Телеведущую Екатерину Стриженову увезли на скорой после падения в прямом эфире "Время покажет"

Телеведущую Екатерину Стриженову увезли на скорой после падения в прямом эфире "Время покажет"

Ведущая ток-шоу "Время покажет" Екатерина Стриженова получила сильную травму, когда упала во время прямой трансляции.

Сразу после падения телеведущей вызвали скорую. Оказалось, что в ближайшее время Стриженовой могут наложить гипс.

"Скорая увезла, сейчас поставили подозрение на перелом", — рассказал ведущий шоу "Время покажет" Руслан Осташко изданию "Слово и дело".

Екатерина Стриженова споткнулась и упала в прямом эфире передачи "Время покажет". Свидетелями падения стали эксперты и зрители студии. После рекламы шоу продолжилось без участия ведущей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#телеведущая #время покажет #Руслан Осташко #Екатерина Стриженова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров