Михеев рассказал о «жидком оружии Путина», которое напугало ЕС

По мнению эксперта, власти европейских государств жертвуют здоровьем сограждан ради политических интересов.

Все больше стран Европейского союза (ЕС) готовятся к новой волне пандемии коронавируса, отвергая помощь со стороны РФ. Руководства государств готовы жертвовать жизнями своих граждан в угоду геополитическим интересам, рассуждает независимый политолог Сергей Михеев. При этом западные политики продолжают говорить о «гуманизме», который делает Европу «самой комфортной территорией в мире».

«А гуманизм там [в ЕС] такой, что они готовы дать европейцам умереть, лишь бы не использовать "страшную путинскую» вакцину" ["Спутник V"]. Это ведь "жидкое оружие Путина", продолжают твердить некоторые политики. Это не просто фанатичный бред. Это дискредитация всего того, о чем европейские политики так любят говорить. Это гуманизм? А ведь могли бы ради граждан Евросоюза сказать: временно мы пойдем на компромисс», — заявил эксперт.

Страны ЕС могли бы отставить геополитические распри на второй план и положиться на вакцину «Спутник V» до тех пор, пока сами не смогли бы обеспечить безопасность своих граждан. Вместо этого Европа продолжает бойкот российского лекарства от вируса COVID-19.

«Это еще больше раздражает людей. Их права снова ограничивают, им не дают возможности работать и зарабатывать деньги. Видимо, это явное раздражение и стало причиной того, что [канцлер Германии] Ангела Меркель буквально за сутки принимает одно решение, а потом меняет его на противоположное», — подытожил Сергей Михеев.

Ранее Ангела Меркель назвала ошибкой решение ввести жесткий локдаун в Германии на Пасху. Канцлер принесла извинения всем гражданам Германии и взяла на себя ответственность за совершенную ошибку.