Норкин шокировал зрителей матерным стишком о Суэцком канале

Телеведущий поделился со зрителями находкой с просторов интернета.

Андрей Норкин поделился со зрителями находкой из интернета. Нецензурное стихотворение о блокировке Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given так впечатлило телеведущего, что он рассказал его в эфире программы «Место встречи» вместо традиционного анекдота, сообщает издание «Экономика Сегодня».

«Как-то раз один кораблик встал у города Суэц. Получилось, чтоб вы знали, феерический…», — не закончил фразу Норкин.

Конец четверостишия Норкин опустил, дав зрителям возможность самим придумать рифму, опираясь на интуицию. Автор строк, по словам ведущего, не известен.

Напомним, судно Ever Given во время шторма село на мель и полностью перекрыло движение по Суэцкому каналу 23 марта. Из-за ЧП более 100 многотонных кораблей образовали гигантскую пробку. По подсчетам экспертов, транспортные компании ежедневно теряли около 10 млрд долларов. Сегодня утром, 29 марта, стало известно, что судно удалось сдвинуть с места, в данный момент его буксируют к Большому Горькому озеру в Египте для технического осмотра.