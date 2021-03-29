Контейнеровоз Ever Given снова встал поперек Суэцкого канала

Судно Ever Given, которое ранее удалось снять с мели, на фоне сильного ветра вновь развернулось и встало почти поперек Суэцкого канала.

Судно Ever Given, которое ранее удалось снять с мели, на фоне сильного ветра вновь развернулось и встало почти поперек Суэцкого канала.

Соответствующей информацией поделилось агентство Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала. Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью примерно 224 тысяч тонн село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала. В результате движение по каналу, соединяющему Красное и Средиземное моря, было полностью перекрыто.

Судно удалось снять с мели 29 марта. Однако на фоне сильных порывов ветра корабль развернулся, снова заблокировав возможность перевозки грузов по каналу. Несмотря на изменение положения, агентство утверждает, что контейнеровоз не находится на мели.