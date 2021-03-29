Назван сладкий овощ для снижения артериального давления

Содержащийся в батате калий нейтрализует соль, чрезмерное употребление которой приводит к повышению артериального давления.

Содержащийся в батате калий нейтрализует соль, чрезмерное употребление которой приводит к повышению артериального давления.

О том, что соль негативно сказывается на самочувствии человека, рассказали исследователи из Национального института здоровья Великобритании. В одной порции батата содержится 950 миллиграммов калия. Специалисты рекомендуют употреблять от 2600 до 3400 миллиграммов такого вещества в сутки.

Благодаря этому снижается напряжение в стенках кровеносных сосудов. Показатели артериального давления при этом нормализуются. Что касается батата, он полезен еще и тем, что в нем содержатся витамины А, С, кальций, железо, фосфор и бета-каротин. К тому же он показан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Мужчинам и женщинам, столкнувшимся с проблемой выпадения волос, следует включить в свой рацион батат. Витамин А в его составе провоцирует выработку кожного сала, которое необходимо для защиты головы от сухости, говорится в публикации на сайте 360tv.ru.