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16:11   29 Марта 2021
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на 22-летнего студента в Ярославле

Неизвестный напал с ножом на 22-летнего студента в Ярославле

Нападение на юношу совершено среди бела дня прямо на крыльце Ярославского Государственного университета.

Студенту позвонили на сотовый, он отлучился с занятия и вышел на улицу, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления по маркетинговой и коммуникационной политике ЯрГУ Юлию Цофину. Злоумышленник накинулся на студента с ножом возле корпуса университета и успел ранить его.

Очевидцы события задержали преступника и передали сотрудникам Росгвардии. Пострадавшего экстренно госпитализировали на скорой.

Нападавший к университету не имеет никакого отношения, подчеркивает Цофина. Личность и мотивы злоумышленника устанавливаются. На месте происшествия оперативные мероприятия проводят сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#нож #студент #ЯрГУ

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