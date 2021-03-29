Неизвестный напал с ножом на 22-летнего студента в Ярославле
Нападение на юношу совершено среди бела дня прямо на крыльце Ярославского Государственного университета.
Студенту позвонили на сотовый, он отлучился с занятия и вышел на улицу, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления по маркетинговой и коммуникационной политике ЯрГУ Юлию Цофину. Злоумышленник накинулся на студента с ножом возле корпуса университета и успел ранить его.
Очевидцы события задержали преступника и передали сотрудникам Росгвардии. Пострадавшего экстренно госпитализировали на скорой.
Нападавший к университету не имеет никакого отношения, подчеркивает Цофина. Личность и мотивы злоумышленника устанавливаются. На месте происшествия оперативные мероприятия проводят сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.