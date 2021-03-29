Неизвестный напал с ножом на 22-летнего студента в Ярославле

Нападение на юношу совершено среди бела дня прямо на крыльце Ярославского Государственного университета.

Нападение на юношу совершено среди бела дня прямо на крыльце Ярославского Государственного университета.

Студенту позвонили на сотовый, он отлучился с занятия и вышел на улицу, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления по маркетинговой и коммуникационной политике ЯрГУ Юлию Цофину. Злоумышленник накинулся на студента с ножом возле корпуса университета и успел ранить его.

Очевидцы события задержали преступника и передали сотрудникам Росгвардии. Пострадавшего экстренно госпитализировали на скорой.

Нападавший к университету не имеет никакого отношения, подчеркивает Цофина. Личность и мотивы злоумышленника устанавливаются. На месте происшествия оперативные мероприятия проводят сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.