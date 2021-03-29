Китай не в первый раз ловит Евросоюз на блефе и подчеркивает его статус "военного червя", пишут британские СМИ.

Китай не в первый раз ловит Евросоюз на блефе и подчеркивает его статус "военного червя", пишут британские СМИ.

В Британии рассказали, что потеря Евросоюзом пятого места в рейтинге стран по размерам экономики, унижение на международной арене — все это следствие неудачной политики союза. С приходом пандемии появился запрет на экспорт средств индивидуальной защиты внутри блока, позже начались проблемы с вакцинацией. Сейчас ЕС оставил без эффективного препарата миллионы людей из-за введения запрета.

Федералист Ги Верхофстадт признал, что союз потерпел "фиаско". Другие страны видят, что представление о ЕС как об экономическом блоке испаряется. Китай, в свою очередь, выставляет блок на посмешище, называя его "военным червем". Сейчас у Евросоюза отсутствует "дубина", и жестикулирует блок только заявлениями и половинчатыми санкциями. Происходит это также из-за того, что Россия начала отвечать на выпады со стороны союза.