Зоозащитники в Ленобласти спасли собаку от рук живодера

Пьяный житель Рощино повесил собаку за ошейник на дерево и начал избивать. Проезжавшие мимо молодые люди пришли на помощь животному.

Пьяный житель Рощино повесил собаку за ошейник на дерево и начал избивать. Проезжавшие мимо молодые люди пришли на помощь животному.

Неравнодушные горожане сняли питомца с дерева и отвезли в ветеринарную службу. После осмотра выяснилось, что собака беременна. Специалисты констатировали, что у их пушистого пациента повреждены мягкие ткани в районе трахеи и гортани. Ближайшие дни собаку посоветовали содержать только в домашних условиях.

Волонтеры взяли животное на передержку, сейчас они подыскивают ему новых хозяев. В полиции сообщили, что бывший владелец пса состоит на учете в ПНД и ранее был судим за применение насилия. Теперь пьяному садисту вновь грозит уголовное наказание.