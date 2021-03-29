Депутат Госдумы назвал поиск "врагов США" наглым бизнесом

Вашингтон превратил поиски "врагов" в наглый бизнес, чтобы защитить коммерческие интересы элит. К такому выводу пришел депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Вашингтон превратил поиски "врагов" в наглый бизнес, чтобы защитить коммерческие интересы элит. К такому выводу пришел депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Разведка США в очередной раз попыталась уличить Россию во "вмешательстве" в американские выборы. Провал предыдущего расследования, которое связано с избирательным процессом 2016 года, не остановил спецслужбы, поэтому они решили попробовать снова.

Чепа считает, что мнимая "российская угроза" является весьма доходным предприятием для Соединенных Штатов.

"Это коммерция, это такой наглый бизнес Соединенных Штатов Америки, которые грузят и свой бюджет, и бюджеты других стран, чтобы заработать. Для этого им нужна какая-то угроза", — сказал парламентарий в интервью изданию "ПолитРоссия".

Президент США Джо Байден ранее заявил, что российское руководство "заплатит за вмешательство" в выборы, передает сайт 360tv.ru.