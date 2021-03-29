Игонин потребовал ужесточить требования к футбольным тренерам в РФ

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» посетовал, что в стране слишком легкомысленно относятся к профессии тренера.

Во вторник, 30 марта, сборная России по футболу встретится с командой Словакии. Сейчас российские футболисты возглавляют свою группу в турнирной таблице, однако впереди подопечных тренера Станислава Черчесова ждут еще несколько матчей.

В части подготовки футболистов большое значение имеют мастерство и навыки главного тренера, заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан петербургского клуба «Зенит» и бывший игрок сборной России по футболу Алексей Игонин.

«Подготовка тренерского состава – это серьезная и больная тема. Сегодня практически каждый может заняться тренерским делом, сегодня оно не имеет практически никакой конкуренции. Даже в дорогих частных школах столкнуться можно с совершенно разными персонажами. Поэтому здесь вопрос о качественной подготовке, о знаниях, о навыках. Сделать [футбольные] поля – это только полдела. А вот что делать на этих полях, мы не знаем», — объяснил футболист.

Игонин привел пример из личного опыта: при прохождении курсов на получение тренерской лицензии бывшему капитану «Зенита» и другим претендентам читали курс лекций о самых базовых понятиях в футболе. Депутат Заксобрания заключил, что Российскому футбольному союзу (РФС) стоит задуматься об ужесточении требований к будущим тренерам на территории страны.