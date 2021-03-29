Леонков назвал наиболее благоприятное время для наступления ВСУ на Донбасс

Обманчивая тишина в Донбассе, также как и обманчивые обстрелы по всей линии боестолкновений, может прекратиться в любую минуту и обернуться внезапным наступлением ВСУ на Луганскую и Донецкую народные республики.

Обманчивая тишина в Донбассе, также как и обманчивые обстрелы по всей линии боестолкновений, может прекратиться в любую минуту и обернуться внезапным наступлением ВСУ на Луганскую и Донецкую народные республики.

Об этом в личном Telegram-канале пишет военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Вооруженные силы Украины пригнали в зону конфликта дополнительные бригады военнослужащих, военную технику и артиллерию, оставив все это там до поры. Это, по мнению эксперта, свидетельствует от том, что командование ВСУ ждет либо приказа от западных кураторов, либо погоды, либо самодурства украинского президента Владимира Зеленского.

Кроме того, украинские силовики могут выжидать и подходящего момента для наступления, когда «фактор внезапности» создаст для него наиболее благоприятные условия.

«Того момента, когда многие будут говорить: "да ничего не будет, Зе не отважится, Украине не выгодна эта война, войны не будет, все это провокация" — В ЛНР и ДНР поутихнут мобилизационные мероприятия, добровольцам откажут в контрактах (мол, все спокойно, вы тут не нужны), наших военкоров отзовут… И вот тогда…» – рассуждает Леонков.

При этом военный эксперт напоминает, что «с той стороны» - со стороны Украины и ее западных партнеров – ситуация развивается строго по плану. На южном фланге НАТО страны-члены Альянса с марта по июнь текущего года проводят масштабные военные учения. И именно в этот период ВСУ могут счесть наиболее благоприятным временем для начала наступления на Донбасс.

«ВСУ — в атаку, а НАТО поддержит информационно, даст преимущество в оценках обстановки, в целеуказании», — полагает эксперт.

И в этой ситуации, отмечает Алексей Леонков, Донбасс может оказаться в очень тяжелой ситуации.