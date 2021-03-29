Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" прошла регистрацию в Министерстве здравоохранения России.

Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" прошла регистрацию в Министерстве здравоохранения России.

Заявку на регистрацию разработчики вакцины подали в конце февраля. Дата регистрации в государственном реестре лекарственных средств — 29 марта 2021 года.

Вакцина "Спутник Лайт" выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Для формирования иммунитета достаточно одной дозы препарата. Она позволит сбить пик заболеваемости, но не является полноценной заменой "Спутника V". "Спутник Лайт" ориентирован на внешние рынки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее.