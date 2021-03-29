Тех, кто сомневается в честности выборов на территории Соединенных Штатов называют "агентами Кремля", напомнил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Тех, кто сомневается в честности выборов на территории Соединенных Штатов называют "агентами Кремля", напомнил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Американские спецслужбы придумали так называемую "российскую угрозу". Это было сделано с целью отмывания средств, выделенных из государственного бюджета. Об этом говорится в новом расследовании Федерального агентства новостей. В нем же опубликованы новые доказательства "нечестной игры" Запада.

В материале также представлены уникальные свидетели, которые объяснили, с какой целью Вашингтон инструктировал их на тему, "как быть русскими", а также почему так называемые "тролли" призвали голосовать за представителя демократов Джо Байдена. Авторы расследования обращают внимание на то, как элита США заметает следы подтасовок, совершенных в ходе выборов 2020 года. Указан и факт того, почему американцы не могут доказать фактов "вмешательства" РФ в выборы.

"По поводу выборов — к этому все и шло. Рано или поздно демократия должна была показать все высокие "достижения" на родине, которые были характерны для нее на постсоветском пространстве", — сказал Гаспарян в комментарии изданию NewInform.

Всех, кто не понимает тактику США считают "агентами Кремля". Таким образом Вашингтон прикрывает политическую "аферу" с президентскими выборами. Подобное уже не единожды демонстрировалось в разных исполнениях, подчеркнул Армен Гаспарян.