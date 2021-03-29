Экс-капитан «Зенита» объяснил нелюбовь фанатов к Дзюбе и Черчесову

Все дело в личности, а не в положении внутри команды, заверил гость Медиагруппы «Патриот».

27 марта сборная России по футболу обыграла сборную Словении со счетом 2:1. Оба гола забил нападающий Артем Дзюба. Это уже вторая победа команды: российские футболисты возглавляют свою группу в турнирной таблице с 6 очками. Главный тренер Станислав Черчесов такие успехи объясняет крепостью характера игроков сборной.

Впрочем, до сих пор не все болельщики одобряют действия Черчесова. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» экс-капитан петербургского клуба «Зенит», бывший игрок сборной России по футболу и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин заявил, что «вопрос личности» для фанатов стоит на одном из первых мест.

«Отношение фанатов к тому или иному члену команды очень своеобразно, мы можем даже не знать причин. Иногда я общаюсь с болельщиками и выясняю, что даже Артема Дзюбу не любят фанаты клуба "Зенит". Причины этого мне непонятны, но это эмоции, люди так видят игру. Я думаю, что здесь вопрос в личности. Дело не в том, что он [Черчесов] тренер сборной, это не имеет никакого отношения к делу», — заявил спикер.

Бывший капитан «Зенита» также осудил национализацию в отечественном футболе. По его словам, в будущем это может привести к тому, что в сборной команде России будут играть уроженцы других стран.

«И даже если они будут приносить нам результат, такой результат нам не нужен. Надо справляться своими силами. Выигрывать матчи чужими руками, а в нашем случае ногами, на мой взгляд, неправильно», — подытожил Алексей Игонин.

Во вторник, 30 марта, сборная России встретится с командой Словакии на стадионе города Трнава. Начало игры в 21:45.