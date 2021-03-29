ЕС боится вводить санкции против США за вмешательство в выборы и давление на другие государства, поскольку считает их "хозяевами", заявил руководитель PolitRussia Руслан Осташко.

ЕС боится вводить санкции против США за вмешательство в выборы и давление на другие государства, поскольку считает их "хозяевами", заявил руководитель PolitRussia Руслан Осташко.

Белый дом не раз вмешивался в электоральные процессы в других странах, в том числе в России. В пример можно привести выборы президента в 2018 году, муниципальных депутатов в 2019 году и попытку повлиять на результаты голосования по поправкам к Конституции в 2020 году. При этом Вашингтон не прекращает нападки на Москву, безосновательно обвиняя ее во "вмешательстве".

По мнению Осташко, Соединенные Штаты в этом вопросе манипулируют элементарной подменой понятий. Они называют "вмешательством" ситуацию, при которой российские СМИ публикуют данные об американских выборах, а интернет-пользователи высказывают свое мнение. И при этом считают "легитимизацией" и "демократическими процедурами" финансирование некоммерческих организаций (НКО). Такие НКО с 1980-х годов ведут мощную информационную кампанию по дискредитации любых российских выборов.

"Черное — это белое, белое — это черное", — объяснил журналист.

В то же время Европейский союз словно бы закрывает глаза на действия США и не грозит им ограничительными мерами. Осташко считает, что Брюссель попросту не хочет играть против Вашингтона.

"Мы сели играть в карточную игру с жуликом по его правилам и пытаемся играть честно. Это невозможно. Нам нужно отказаться от игры по их правилам, и для этого нужно организовать свою игру. Нужно оградиться от них", — цитирует журналиста "ПолитЭксперт".

Как отметило Федеральное агентство новостей в своем специальном расследовании, Белый дом, постоянно и голословно обвиняя Россию во "вмешательстве", пытается скрыть собственные политические махинации и поделить заложенные в бюджет спецслужб средства.