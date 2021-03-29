ЛДПР растеряла пермских членов из-за «пожилых толстосумов»

Молодые активисты из Перми рассказали, почему стыдятся Жириновского.

Пермское отделение ЛДПР теряет сторонников. За последние четыре дня ряды либерал-демократов покинули несколько человек. Цепочку сдачи партийных билетов 25 марта запустил Илья Лисняк — депутат городской думы и один из самых известных активистов команды Жириновского в Перми.

В разговоре с «Политикой Сегодня» парламентарий рассказал, что причина такого решения кроется не только в том, что в последний год большинство инициатив партии были ему не по душе. Лисняк сообщил также о напряженной обстановке в пермском отделении партии.

«Судя по тому, что из партии выходят как близкие мне люди, так и совершенно незнакомые — проблемы в отношениях регионального руководства ЛДПР с партийным активом действительно есть. Но это уже не моя проблема, желаю бывшим коллегам справиться с управленческим кризисом как можно скорее», — резюмировал спикер.

Лисняк добавил, что с пониманием относится к коллегам, которые последовали его примеру. Так, сегодня об уходе из партии сообщила Ирина Форсюк, член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю. В Instagram теперь уже бывшая активистка ЛДПР призналась, что больше не хочет ассоциировать себя с Владимиром Жириновским, более того ей зачастую стыдно за речи партийного лидера.

«Твои личные убеждения и идеи здесь никого не интересуют: за годы членства в партии стало очевидно, что идеальный активист ЛДПР – тот, кто слепо кивает и громко аплодирует любому, даже самому странному заявлению Владимира Вольфовича», — написала Форсюк.

Она также обвинила партию в пустословии, заявив, что громкие слова про «ставку на молодежь» на деле не реализуются. По ее словам, места в пермском отделении отдают «пожилым толстосумам», которые после выборов не проявляют активности. Также активистка посетовала на грубое и надменное отношение со стороны региональных лидеров.

«Знаете, с каких слов начинается любое письмо пермского руководства партии депутатам, координаторам и активистам? Со слов "предлагаю" или "прошу"? Хрен там, все преподносится со слов "обязываю", "требую" и "запрещаю"», — пожаловалась Форсюк.

Ранее мы рассказывали, что ряды ЛДПР пополнил 19-летний сын российского шансонье Михаила Круга Александр. Владимир Жириновский вручил ему партийный билет лично в руки.