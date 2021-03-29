Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться креслами

Премьер-министр Словакии нашел способ разрешить правительственный кризис в стране, возникший из-за российской вакцины.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович нашел способ разрешить правительственный кризис в стране. Политик предложил своему соратнику по партии «Обычные люди» министру финансов Эдуарду Хегеру поменяться должностями.

Ранее две из четырех фракций правящей коалиции словацкого парламента потребовали отставки Матовича. Конфликт возник после того, как премьер решил приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Его решение раскритиковали партнеры по коалиции, которые посчитали, что вначале необходимо дождаться одобрения препарата Евросоюзом.

В парламенте предложили два пути решения кризиса: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и вице-премьера Рихарда Сулика. На что глава правительства заметил, что его коллеги попросту использовали импорт «Спутника V» для «развязывания коалиционного кризиса».

Тем не менее, на пресс-конференции 28 марта Матович заявил, что отказывается от предложенных вариантов отставки, и представил свой: «рокировку» с Хегером.

«Я предложил, чтобы [в правительстве] был произведен обмен креслами между мною и министром финансов Эдуардом Хегером», — подчеркнул Матович.

Хегер, присутствовавший на брифинге, также выразил готовность стать главой правительства Словакии:

«Данный [политический] вызов я принимаю».

Кроме того, министр финансов добавил, что обратится за поддержкой к партии Сулика «Свобода и солидарность» и обсудит дальнейшие действия с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.