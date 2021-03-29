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14:51   29 Марта 2021
Происшествия

Звезда телесериала "Сержант милиции" Светлана Меньшикова ушла из жизни в 74 года

Звезда телесериала "Сержант милиции" Светлана Меньшикова ушла из жизни в 74 года

Скончалась советская актриса театра и кино Светлана Меньшикова. Она стала известной благодаря роли блондинки Лели в популярном телесериале.

На 75-м году жизни умерла актриса Светлана Меньшикова. Причины смерти пока не называются.

Меньшикова является выпускницей Ленинградского театрального института. Широкому зрителю она стала известна после того, как исполнила роль Лели в телесериале "Сержант милиции". Актриса служила в Тульском драматическом театре имени Горького.

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