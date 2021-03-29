14:51 29 Марта 2021Происшествия
Звезда телесериала "Сержант милиции" Светлана Меньшикова ушла из жизни в 74 года
Скончалась советская актриса театра и кино Светлана Меньшикова. Она стала известной благодаря роли блондинки Лели в популярном телесериале.
Скончалась советская актриса театра и кино Светлана Меньшикова. Она стала известной благодаря роли блондинки Лели в популярном телесериале.
На 75-м году жизни умерла актриса Светлана Меньшикова. Причины смерти пока не называются.
Меньшикова является выпускницей Ленинградского театрального института. Широкому зрителю она стала известна после того, как исполнила роль Лели в телесериале "Сержант милиции". Актриса служила в Тульском драматическом театре имени Горького.