Самозанятым разрешили оформлять кредит через портал госуслуг

Премьер-министр подписал документ, упрощающий процедуру оформления заявки.

Правительство РФ упростило порядок оформления льготного кредита для самозанятых граждан. Теперь они смогут подать заявку через единый портал госуслуг. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Речь идет о гражданах, которые платят налог на профессиональный доход. Им доступны кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдает такие кредиты АО «МСП банк», — говорится в документе.

Изменения коснутся и представителей малого бизнеса — они смогут подать обращение на получение льготного лизингового финансирования. Такая мера должна ускорить расширение и модернизацию производства, избегая лишних трат.

«С 2017 года индивидуальные предприниматели и небольшие коммерческие организации могут арендовать оборудование на выгодных условиях. Для тех, кто берет отечественную технику, ставка составляет 6% годовых, импортную – 8%. Срок лизинга – до семи лет», — гласит постановление.

Кроме того, на портале госуслуг граждане смогут получить выписку регистратора финансовых транзакций. Документ подтверждает наличие вклада в том или ином банке и нужен для получения страховых выплат при наступлении банкротства финансовой организации.

В обновленном перечне услуг: предоставление информации из госреестра ломбардов, операторов инвестиционных платформ и микрофинансовых организаций.

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