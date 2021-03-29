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15:07   29 Марта 2021
Россия

Самозанятым разрешили оформлять кредит через портал госуслуг

Самозанятым разрешили оформлять кредит через портал госуслуг

Правительство РФ упростило порядок оформления льготного кредита для самозанятых граждан. Теперь они смогут подать заявку через единый портал госуслуг. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Речь идет о гражданах, которые платят налог на профессиональный доход. Им доступны кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдает такие кредиты АО «МСП банк», — говорится в документе.

Изменения коснутся и представителей малого бизнеса — они смогут подать обращение на получение льготного лизингового финансирования. Такая мера должна ускорить расширение и модернизацию производства, избегая лишних трат.

«С 2017 года индивидуальные предприниматели и небольшие коммерческие организации могут арендовать оборудование на выгодных условиях. Для тех, кто берет отечественную технику, ставка составляет 6% годовых, импортную – 8%. Срок лизинга – до семи лет», — гласит постановление.

Кроме того, на портале госуслуг граждане смогут получить выписку регистратора финансовых транзакций. Документ подтверждает наличие вклада в том или ином банке и нужен для получения страховых выплат при наступлении банкротства финансовой организации.

В обновленном перечне услуг: предоставление информации из госреестра ломбардов, операторов инвестиционных платформ и микрофинансовых организаций.

Ранее кабмин утвердил субсидии для поддержки компаний, трудоустроивших граждан, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Подробнее читайте в материале «Политики Сегодня».

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