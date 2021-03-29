Сотни тысяч данных пользователей с сайта "Свободу Навальному" похитили хакеры

Защита сайта Навального от хакерского взлома не спасла данные пользователей от утечки. Взломщики отметили, что сделать это было несложно.

Защита сайта Навального от хакерского взлома не спасла данные пользователей от утечки. Взломщики отметили, что сделать это было несложно.

Утечка персональных данных произошла на сайте "Свободу Навальному", сообщает телеграмм-канал "Опер пишет". Аккаунты более 100 тыс. пользователей попали в руки хакеров.

Сами взломщики отметили, что ресурс блогера небезопасен, и личные данные могут оказаться в руках даже непрофессионалов. В подтверждение своих слов они выложили в открытый доступ базу из 1000 пользователей.

Ранее появились опасения, что представители ФБК (признан иноагентом) создают базу данных пользователей, писало издание Nation News. Речь идет о едином списке сторонников блогера Алексея Навального. Однако эксперты не исключали, что позднее может произойти утечка данных. Базы могут попасть к третьим лицам, отмечал политолог Алексей Чеснаков.