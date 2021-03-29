Эксперт: будущее Прибалтики может закончиться в зале Нюрнбергского трибунала

Экономическая стратегия развития ЕС на 2021–2028 годы, утвержденная Европейским советом, предполагает постепенное сведение к минимуму дотирования трех прибалтийских государств, с тем чтобы к концу обозначенного срока именно они стали донорами ЕС.

Экономическая стратегия развития Евросоюза на 2021–2028 годы, утвержденная ранее Европейским советом, предполагает постепенное сведение к минимуму дотирования трех прибалтийских государств, с тем чтобы к концу обозначенного срока именно они стали донорами ЕС.

О этом в материале для сайта РЕН.тв пишет политолог Юрий Городненко, который уверен, что в сложившейся ситуации у Литвы, Латвии и Эстонии остается лишь два варианта – либо срочно развивать собственную экономику, либо продолжать клянчить средства, если не у руководства ЕС, то у кого-то другого.

Однако первый вариант является труднореализуемым, так как страны Балтии еще в 1990-х годах сами загнали себя в ловушку, проведя добровольную деиндустриализацию и отказавшись от собственной промышленности, доставшейся им в наследство от Советского Союза. А в ХХI веке власти прибалтийских стран присоединились к санкционной политике Евросоюза против России, и в итоге лишили свои маленькие государства не только промышленности, но и транзита.

Таким образом, им остается только второй путь – продолжать выпрашивать деньги, пишет Городненко.

«Если говорить о западных «партнерах», то теоретически можно вспомнить о зарубежных активах, принадлежавших странам Балтии до 1940 года. После вхождения Прибалтики в состав СССР западные страны заморозили золотые резервы прибалтийских республик, а также конфисковали их торговый флот. Одна только Великобритания присвоила около 50 судов и более 10 тонн золота», — напоминает эксперт.

Но тут, по его словам, нужно помнить о важной детали – Госбанк СССР еще до вхождения Прибалтики в состав Советского Союза выкупил все активы центробанков Литвы, Латвии и Эстонии. Также Москва обязалась погасить все долги стран Балтии и сделала это. Таким образом все, что принадлежало трем прибалтийским республикам до 1940 года, по закону принадлежит России.

Рига, Вильнюс и Таллинн, после обретения независимости в начале 1990-х годов, уже пытались потребовать от «западных партнеров» возвращения своих довоенных активов, однако смогли получить лишь число символическую компенсацию.

Таким образом, у них не остается другого пути, кроме выклянчивания у запада подачек на «русофобию», отмечает Юрий Городненко.

«Главная "фишка" Прибалтики – это проект под названием «репарации за советскую оккупацию». Особенно в его реализации усердствует страна, позиционирующая себя "региональным лидером". С навязчивой идеей "выплаты репараций" литовское правительство носится с 1992 года. Тогда в республике провели референдум, а позднее приняли закон под названием "О возмещении ущерба, причинённого в результате оккупации СССР"», — напоминает политолог.

В этом документе говорится, что Россия при посредничестве ООН должна выплатить Литве «компенсацию». Однако авторы закона забыли, что в свое время Литва была принята в организацию Объединенных Наций как бывшая советская республика. А в начале 2000-х годов государство изменило свой статус, после того литовский Сейм объявил законным существовавшее с июня по август 1941 года «Временное правительство Литвы», которое на оккупированной территории Литовской ССР создали нацисты.

Это была марионеточная администрация, сформированная лишь на период до включения Литвы в состав Третьего рейха.

За короткий период своего существования «Временное правительство Литвы» инициировало этнические чистки и погромы, в ходе которых были убиты 25 тысяч евреев, а также тысячи русских и представителей других национальностей. Кроме того, оно распорядилось создать концентрационные лагеря для размещения там лиц, не принадлежащих к литовским этническим группам.

После того, как это «правительство» было расформировано, созданные им военизированные формирования продолжили самостоятельное существование и отличились особо жестокими карательными акциями против мирных жителей Псковской и Калининской областей РСФСР, а также на территории Белорусской ССР.

«Все эти злодеяния были признаны Нюрнбергским трибуналом "преступлениями против человечества". Пока Литва являлась Литовской ССР, она не несла государственную ответственность за эти злодеяния. Признав себя продолжателем оккупационного режима, Вильнюс изменил свой статус. Литва приняла ответственность за нацистские преступления на себя», — подчеркивает Городненко.

Организацию Объединенных Наций создавали страны-победительницы во Второй мировой войне, в том числе и для того, чтобы не допустить возрождение нацизма и наказывать всех, кто попытается это сделать.

Таким образом, ситуация, когда нацистское государство обращается в ООН, можно сравним с добровольной явкой на Нюрнбергский процесс.

«Сегодня "прибалтийские сестрицы" включили дурака. Они пытаются слепить "жертв советского режима" из нацистских преступников. Правда, особого успеха в этой затее у них не наблюдается. Но главное даже не в этом. Русофобию невозможно эксплуатировать бесконечно. Наступает момент, когда и этот товар окажется невостребованным. Будущее "балтийских тигров" – в зале Нюрнбергского трибунала», — отмечает политолог.

А Литве, по его словам, прежде чем требовать от России возмещения за действия СССР, следовало бы дать моральный и материальный ответ за собственные преступления.