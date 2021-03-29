Склонявший детей к руфингу москвич стал фигурантом уголовного дела

Склонявшего подростков к руфингу москвича обвинили в покушении на убийство. Он манипулировал сознанием подростков, подвергая их жизнь опасности. Преступник арестован.

Склонявшего подростков к руфингу москвича обвинили в покушении на убийство. Он манипулировал сознанием подростков, подвергая их жизнь опасности. Преступник арестован.

Сотрудники полиции задержали жителя Московской области, который принуждал детей совершать опасные для жизни действия, сообщили в МВД России.

Подозреваемым оказался 32-летний мужчина. Он вел переписку с подростками в соцсетях и склонял их к прогулкам по крышам с онлайн-трансляциями. Потом злоумышленник требовал отправлять ролики ему для проверки. За это он обещал заплатить деньги.

В ходе обысков стражи порядка нашли улики, подтверждавшие причастность мужчины к преступлениям. В настоящее время ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Правоохранители ищут возможных жертв предполагаемого преступника.