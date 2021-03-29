Николай Булаев избран зампредом нового состава ЦИК России

Заместитель председателя прошлого состава Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев сохранил свой пост. Согласно результатам голосования, его поддержали 13 человек.

Заместитель председателя прошлого состава Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев сохранил свой пост. Согласно результатам голосования, его поддержали 13 человек.

На должность зампреда нового состава ЦИК РФ претендовали двое: Николай Булаев и Александр Курдюмов. За Булаева проголосовали 13 человек, за Курдюмова — один.

После того, как результаты были объявлены, Булаев поблагодарил коллег за поддержку и за готовность продолжать работу "плечом к плечу".