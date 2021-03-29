В ТЦ "Фуд Сити" опровергли сообщение о стрельбе на своей территории

Руководство "Фуд Сити" прокомментировало информацию в СМИ о перестрелке. Представители агрокластера назвали сообщение вбросом и проделками конкурентов.

Руководство "Фуд Сити" прокомментировало информацию в СМИ о перестрелке. Представители агрокластера назвали сообщение вбросом и проделками конкурентов.

Полиция не проводила никаких спецопераций и проверок на территории агрокластера, сообщили в администрации ОРПЦ "Фуд Сити".

Руководство отметило, что центр работает в штатном режиме, а распространяемая информация не соответствует действительности. "Фуд Сити", по заявлению представителя, в очередной раз стал объектом атаки со стороны недоброжелателей, цель которых нанести ущерб публичному имиджу крупнейшего агрокластера в России.

Ранее в СМИ появилась информация, что на территории центра произошла стрельба, в результате которой погиб человек, и двое получили ранения.