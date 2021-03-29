Пять человек погибли в ходе террористической атаки в Сомали

Минимум пять человек погибли в результате взрыва самодельной бомбы в сомалийской столице Могадишо.

Минимум пять человек погибли в результате взрыва самодельной бомбы в сомалийской столице Могадишо.

Террористы установили взрывное устройство на обочине дороги, сообщил новостной портал Gubjug News. По его данным, главной мишенью был высокопоставленный военный. Большинство жертв подрыва составляют женщины. О судьбе военного пока ничего не известно.

Это покушение в столице Сомали стало третьим за последние пять дней. Так, 25 марта убили бывшего заместителя главы вооруженных сил страны. Спустя два дня террористы организовали атаку на действующего командира ВС, он остался жив.

В колумбийском городе Коринто зафиксирован теракт. острадали 43 человека, из которых шестеро получили тяжелые ранения. сообщал ФАН.