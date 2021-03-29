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14:15   29 Марта 2021
Политика

Стало известно о несостоявшейся конференции Путина с Макроном и Меркель

Стало известно о несостоявшейся конференции Путина с Макроном и Меркель

Видеоконференция президента РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель не состоялась.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, мероприятие не состоялось 29 марта. Однако дальнейшие детали Зайберт отказался рассказывать.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует действия Администрации президента США Джозефа Байдена.

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#путин #меркель #макрон

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