Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Указ устанавливает сроки призыва с 1 апреля по 15 июля, в армию пойдут служить 134,6 тысячи человек.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек", — говорится в документе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что нынешней весной призовут на тысячу меньше человек, чем в прошлом году. Как и предыдущие два призыва, весенняя кампания пройдет с соблюдением усиленных санитарных норм.