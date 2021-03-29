Путин выстроит отношения с США после анализа действий Белого дома

Президент России Владимир Путин примет решение о выстраивании отношений с Вашингтоном после анализа действий Белого дома. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин примет решение о выстраивании отношений с Вашингтоном после анализа действий Белого дома. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва проводит ревизию действий американской администрации. По ее итогам Путин примет решение о дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас идут постоянные доклады по линии дипломатических ведомств. Необходимо время, чтобы провести подробный анализ отношений между Москвой и Вашингтоном, заключил Дмитрий Песков.