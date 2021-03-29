Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:14   29 Марта 2021
Политика

Путин выстроит отношения с США после анализа действий Белого дома

Путин выстроит отношения с США после анализа действий Белого дома

Президент России Владимир Путин примет решение о выстраивании отношений с Вашингтоном после анализа действий Белого дома. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва проводит ревизию действий американской администрации. По ее итогам Путин примет решение о дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас идут постоянные доклады по линии дипломатических ведомств. Необходимо время, чтобы провести подробный анализ отношений между Москвой и Вашингтоном, заключил Дмитрий Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #путин #песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров