14:06 29 Марта 2021Политика
Президент РФ пока не планирует проводить переговоры с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, разговор с Зеленским не входит в планы российского лидера. Однако при необходимости мероприятие можно организовать.
Стоит отметить, президент Украины неоднократно заявлял о желании встретиться со всеми лидерами "нормандской четверки". По его словам, это произойдет если саммит по урегулированию ситуации в Донбассе не состоится.