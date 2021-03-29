Президент РФ пока не планирует проводить переговоры с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, разговор с Зеленским не входит в планы российского лидера. Однако при необходимости мероприятие можно организовать.

Стоит отметить, президент Украины неоднократно заявлял о желании встретиться со всеми лидерами "нормандской четверки". По его словам, это произойдет если саммит по урегулированию ситуации в Донбассе не состоится.