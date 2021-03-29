Sohu: шокирующие маневры России в Арктике стали сигналом для Запада

В рамках арктической экспедиции «Умка-2021» российские атомные подлодки впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда.

Аналитики китайского издания Sohu восхитились недавними маневрами ВМФ РФ в Арктике. По их словам, проводя непростые операции в арктических водах, Россия фактически дает существенный сигнал Западу о том, что именно она доминирует в северном регионе.

Китайские эксперты напомнили, что на днях российские атомные подлодки впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда на учениях в Арктике. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, субмарины находились на расстоянии до 300 метров друг от друга.

Маневры выполнялись в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2021». В ходе нее над Северным полюсом пролетели российские истребители-перехватчики МиГ-31.

Опубликованные Минобороны РФ кадры продемонстрировали «потрясающую» арктическую мощь России, констатировали в Sohu. Эффектно всплывшие лодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и «Борей», которые являются настоящим сокровищем страны, аналитики сравнили с тремя гигантскими китами.

«Опубликованные кадры шокируют. Эти субмарины обладают потрясающей силой, способной уничтожить целые государства, в общей сложности три подводные лодки могут нести 48 межконтинентальных ядерных ракет», — передает содержание публикации издание «ПолитРоссия».

Впрочем, особый интерес к региону питают США и Великобритания. Например, в 2020 году на учениях ICEX-2020 ВМС США направили в арктические воды высокоскоростные атомные подлодки. Однако маневры российских субмарин за Полярным кругом Западу следует воспринимать как сигнал, ведь именно РФ сегодня принадлежит роль доминанта в регионе, подытожили журналисты Sohu.