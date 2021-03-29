Юрист Юкша: спецслужбы США придумали вмешательство РФ ради наживы

Американские структуры придумывают искусственные угрозы, чтобы оправдать федеральное финансирование, убежден член-корреспондент РАЕН.

Разбирательства с «российским вмешательством» в американские выборы 2016 года длилось несколько лет. Спецпрокурор Роберт Мюллер возглавил расследование и потратил 32 миллиона долларов налогоплательщиков для того, чтобы 24 марта 2019 года во всеуслышание заявить: «вмешательство было, доказательств нет».

Прошло полтора года, а Вашингтон не оставляет попыток отыскать следы киберпреступлений со стороны «российских хакеров». Впрочем, не все так однозначно: в новом расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) говорится, что весь спектакль с «вмешательством» может разыгрываться с целью получения дополнительного финансирования.

Дело в том, что сейчас в Соединенных Штатах работают 18 специальных организаций, и каждая из них пытается урвать свой кусок от федерального бюджета. К примеру, чтобы Федеральное бюро расследований (ФБР) успешно справлялось со своей работой, ему ежегодно требуется порядка девяти миллиардов долларов.

Отчетные листы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) засекречены, однако по состоянию на 1998 год спецслужба «съедала» 26 миллиардов долларов из бюджета. А ведь помимо ФБР и ЦРУ в стране действуют АНБ (Агентство национальной безопасности), Бюро разведки и исследований (курируется Госдепом США), Управление разведки и контрразведки, Разведывательное управление Пентагона, а также еще десяток «специальных организаций».

Если та или иная спецслужба не сможет обосновать необходимость выделения средств, то ее бюджет будут нещадно урезать. Чтобы этого не допустить, начальство создает видимость угрозы. Кандидата на роль «внешнего врага» долго искать не пришлось. В качестве соперника, который пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в США, выбрали Россию и ее «хакеров», отмечается в расследовании.

Член-корреспондент РАЕН, кандидат юридических наук Янис Юкша охарактеризовал цели американских элит фразой из российского фильма «Брат-2»: «здесь [в США] вообще все просто так, кроме денег».

«США пытаются создать определенный информационный трафик, чтобы в головах у людей четко засела нужная мысль. Также нужно оправдать действия конгрессменов и сенаторов, которые тратят просто ошеломляющие средства на оборону. Те же самые американцы на голубом глазу признаются, что треть этих бюджетов используется "неэффективно". Я бы прочитал, как "разворовывается". Огромные деньги делают сильнее те кланы, которые стоят у кормушки. Так устроена Америка. Как говорил [юморист Михаил] Задорнов: "не надо лохматить бабушку"», — сказал адвокат.

Собеседник ФАН, отработавший несколько лет в ФБР и пожелавший остаться анонимным, подтвердил подобные предположения. По его словам, с 1980-х годов спецслужбы США сами придумывают себе «увлекательные занятия», чтобы ими оправдывать огромные траты. После борьбы с террористами, американские разведчики переключились на «российскую угрозу».