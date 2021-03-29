Пескову неизвестно, получала ли Россия официальное приглашение на саммит по климату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, получала ли Москва официальное приглашение от Вашингтона на саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, получала ли Москва официальное приглашение от Вашингтона на саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

Песков во время разговора с журналистами ответил на вопрос об участии России на саммите по экологии. Он заявил, что ему пока неизвестно, получала ли Москва официальное приглашение от Администрации президента США Джозефа Байдена на встречу.

"Пока нет, пока мне неизвестно, оно вообще официально дошло ли до нас. Это мне надо с МИД проконсультироваться. Лучше в МИД спросить, потому что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам", — сказал Песков.

Байден ранее пригласил на саммит в виртуальном формате 40 мировых лидеров. Встреча будет организована в Вашингтоне 22–23 апреля. Среди участников значатся президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.