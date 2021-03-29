Представитель Кремля рассказал о шутках Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 1 апреля подшучивает над пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Об этом он рассказал журналистам в ходе брифинга.

Президент России Владимир Путин 1 апреля подшучивает над пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Об этом он рассказал журналистам в ходе брифинга.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин шутит над ним не только в День смеха, но и в другие дни.

"Еще как! Он это делает постоянно", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, шутит ли над ним Путин 1 апреля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что не слышал об официальном приглашении Путина на саммит по климату.