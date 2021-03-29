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14:50   29 Марта 2021
Россия

Вой Жириновского на Луну в прямом эфире вызвал истерику у гостей Соловьева

Вой Жириновского на Луну в прямом эфире вызвал истерику у гостей Соловьева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский озадачил гостей и ведущего программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», в прямом эфире завыв на Луну.

В длинном монологе Жириновский сначала призывал все страны прекратить освоение космоса, чтобы уберечь Землю. А затем вдруг начал говорить об угрозе третьей мировой войны.

«Когда мир подойдет к последней черте, когда вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи. Втроем: Джо [Байден], Си [Цзиньпин] и наш президент. Показываю как», — сказал лидер ЛДПР и завыл.

 

Присутствующие гости и сам Владимир Соловьев не смогли сдержать недоуменный хохот.

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#россия #жириновский #общество #владимир соловьев

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