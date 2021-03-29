Абсурдные требования НАТО и ЕС к РФ вызвали сильное возмущение у Вассермана

Страны НАТО и Евросоюза, на территории которых репрессии применяются ко всем, кто выражает свое несогласие с официальным курсом, там не менее позволяют себе делать замечания гораздо более свободной и демократичной России.

Страны НАТО и Евросоюза, на территории которых репрессии применяются ко всем, кто выражает свое несогласие с официальным курсом, там не менее позволяют себе делать замечания гораздо более свободной и демократичной России.

Об этом в своей колонке для сайта РЕН.тв с возмущением пишет известный публицист, публицист, тележурналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Тоталитарная секта под названием «либералы», по словам эксперта, не в курсе, что в чужой монастырь со своим уставном не ходят, тем более, что для нее не писаны вообще никакие уставы.

В ходе прошедшей на минувшей неделе итоговой пресс-конференции по завершении встречи глав МИД стран-членов НАТО генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что «ракетная угроза со стороны России» возрастает. При этом Столтенберг потребовал, чтобы Москва освободила находящегося в исправительной колонии по делу о мошенничестве блогера Алексея Навального, и добавил, что Альянс собирается дать ответ на расширение российского военного могущества от Кавказа до Арктики.

«Открытым текстом напоминаю: страны НАТО на своей территории учиняют такие массовые репрессии, какие нам после Гражданской войны не снились — от информационного террора до избиений и арестов любых демонстрантов, — пишет в ответ на заявление Столтенберга Вассерман. — Да и усиливаемся мы в ответ на поддержку НАТО любых антирусских действий: даже аресты террористов у нас Запад тоже называет репрессивными мерами».

Однако не только НАТО заявляет о «диктатуре в России», отмечает аналитик. На минувшей неделе эксперты Венецианской комиссии при Совете Европы опубликовали свое заключение относительно принятых в 2020 году поправках в Конституцию РФ.

В заключении экспертов Венецианской комиссии отмечается, что усиление полномочий президента России ставит под угрозу независимость всех трех ветвей власти в РФ.

Комментируя это заключение, Вассерман в первую очередь указал на низкий уровень знаний экспертов, которые не знакомы со статусом российского президента, являющегося гарантом Конституции, который не входит ни в одну из ветвей власти. Кроме того, эксперты венецианской комиссии не потрудились разобраться в смысле внесенных в Конституцию РФ поправок, которыми часть полномочий президента была передана суду и парламенту, то есть эти две ветви власти, наоборот, усилились.

«Уж и не говорю о том, что ветви не могут быть независимы, ибо растут из одного и того же древа — народа как высшего источника власти — и призваны обеспечивать общенародные интересы, — подчеркнул Вассерман. — А главное, открытым текстом спрошу: откуда у этих господ уверенность, что они в принципе имеют право нам что-то указывать?».

Сейчас, по словам аналитика, не «лихие 90-е», когда российская Конституция писалась под диктовку «западных партнеров», поэтому им следует умерить свою наглость и самоуверенность.

Поэтому и экспертам Совета Европы, и руководству НАТО следовало бы со своим возмущением отправляться «куда подальше», не дожидаясь пока Россия укажет им направление, заключил Вассерман.