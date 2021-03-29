В Госдуме предложили выплачивать семьям пособия на отдых детей в лагере

Пособие на отдых несовершеннолетних предложил ввести депутат Госдумы Сергей Миронов. Информация об этом размещена на официальном сайте "Справедливой России".

Пособие на отдых несовершеннолетних предложил ввести депутат Госдумы Сергей Миронов. Информация об этом размещена на официальном сайте "Справедливой России".

По его словам, россияне должны получать пособие на отдых детей в летнем оздоровительном лагере. Первыми на соответствующие выплаты претендуют члены малообеспеченных семей, передает URA.RU.

"У каждого ребенка должна быть возможность отдохнуть летом — и не во дворе или на улице, а в оздоровительном лагере", — отметил он.

Государство должно предоставить такую ​​льготу всем детям дошкольного и школьного возраста. Депутат не уточнил размер пособия, однако призвал федеральные и региональные власти определять сумму выплат самостоятельно. Отдых в стране быстро дорожает, поэтому введение льгот достаточно актуально, резюмировал лидер "Справедливой России".