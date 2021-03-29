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13:28   29 Марта 2021
Экономика

В Госдуме предложили выплачивать семьям пособия на отдых детей в лагере

В Госдуме предложили выплачивать семьям пособия на отдых детей в лагере

Пособие на отдых несовершеннолетних предложил ввести депутат Госдумы Сергей Миронов. Информация об этом размещена на официальном сайте "Справедливой России".

По его словам, россияне должны получать пособие на отдых детей в летнем оздоровительном лагере. Первыми на соответствующие выплаты претендуют члены малообеспеченных семей, передает URA.RU.

"У каждого ребенка должна быть возможность отдохнуть летом — и не во дворе или на улице, а в оздоровительном лагере", — отметил он.

Государство должно предоставить такую ​​льготу всем детям дошкольного и школьного возраста. Депутат не уточнил размер пособия, однако призвал федеральные и региональные власти определять сумму выплат самостоятельно. Отдых в стране быстро дорожает, поэтому введение льгот достаточно актуально, резюмировал лидер "Справедливой России".

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