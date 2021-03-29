США с 2016 года раскручивают в информационном пространстве тему "российского вмешательства" в выборы американского президента. Поиском "доказательств" заняты почти все спецслужбы.

США с 2016 года раскручивают в информационном пространстве тему "российского вмешательства" в выборы американского президента. Поиском "доказательств" заняты почти все спецслужбы.

За прошедшие годы никто в правительстве Соединенных Штатов не смог найти на одиного подтверждения вмешательства РФ во внутреннюю политику государства. Общественный деятель и политолог Сергей Марков рассказал журналистам издания "Слово и Дело", как Россия ведет себя на самом деле в сфере международных отношений.

Он подчеркнул: большинство общественников уверено, что Россия как великая держава оказывает влияние на политику других государств, продвигает на международной арене свои интересы. Но, по мнению Маркова, подобные мнения ошибочны, и эксперт объяснил, почему.

"Руководство России считает, что если вмешиваться, то все равно получится очень плохо. Те страны, куда вмешиваются, обязательно возненавидят те страны, которые вмешались. Во-первых, у нас есть свой собственный опыт. Вот мы помним Польшу, Венгрию, Чехию. До сих пор такое сильное отторжение", — рассказал Марков.

Собеседник уверен, что уважение суверенитета иностранных государств — отличительная особенность политики России по отношению к другим странам.